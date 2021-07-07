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Новости 11:49

В аппарате Шишлова сетуют на сложности с организацией наблюдения на выборах

фото ЗакС политика В аппарате Шишлова сетуют на сложности с организацией наблюдения на выборах

В рамках конференции, проводимой общественной организацией "Голос" и посвященной предстоящим в Петербурге выборам регионального и федерального уровня, о действующем законодательстве в этой сфере высказался глава аналитического отдела в аппарате омбудсмена, Константин Шарыгин.

Как прежде не раз отмечал сам уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, с его точки зрения, трехдневное голосование открывает простор для потенциальных злоупотреблений и нарушений: Шарыгин напомнил по видеосвязи его позицию. Отдельное внимание в своем выступлении он уделил наблюдателям.

"Очень большая проблема - это отсутствие реального общественного контроля. К сожалению, наблюдатели, которые назначаются Общественной палатой, <...> мы видели на участках, насколько они не реагируют на возможные нарушения, о которых заявляют участники избирательного процесса", - произнес спикер.

Шишлова и его аппарат также не устраивает такое новшество, как возможность наблюдать за происходящим на участках только в своем регионе. По мнению омбудсмена, норму можно понимать как ограничение права на свободу передвижения.

Наконец, Шарыгин упомянул и о новом запрете избираться для граждан, которых признали причастными к деятельности экстремистских организаций. По его словам, толкование экстремизма является широким, а значит, норма может быть использована для исполнения политического заказа и недопуска кандидатов к выборам под надуманным предлогом.

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