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Партия роста определилась с петербургскими кандидатами на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Партия роста определилась с петербургскими кандидатами на выборах в Госдуму

Партия Роста определилась с составом региональной группы Санкт-Петербург — Северо-Запад на выборах в Госдуму, сообщила лидер фракции в Заксобрании Оксана Дмитриева

На съезде 7 июля партия утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам. Региональная группа Санкт-Петербург- Северо-Запад включает в себя Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Новгородскую область, Вологодскую и Архангельскую области, Ненецкий автономный округ. 

Первую тройку группы возглавит Дмитриева, за ней следуют депутаты ЗакСа Сергей Трохманенко и Алексей Ковалев. Дмитриева заявила, что партия рассчитывает на 12 – 15% голосов в Петербурге. 

Также стало известно, кто будет представлять Партию роста в одномандатных округах города: 

  • 217 округ (Фрунзенский и Колпинский районы) —  Оксана Дмитриева.
  • 211 округ (Невский район) — Владислав Бакулин, глава МО Обуховский 
  • 216 округ (Центральный, Петроградский и Василеостровский районы) — Алексей Ковалев.
  • 218 округ (Пушинский, Московский, Кировский районы) — экс-депутат Госдумы Андрей Крутов
  • 215 округ (Приморский и Курортный районы) —  Ольга Яковлева, депутат МО "Город Сестрорецк"
  • 213 округ (Выборгский и Калининский районы) — Олег Вихтюк
  • 212 округ (Красносельский и Петродворцовый районы) — Александр Голованов, замглавы МО №72

Ранее ожидалось, что в 212 округе от Партии роста баллотируется замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов.

Напомним, Партия роста решила не выдвигать кандидатов по округу 214 против кандидата от "Справедливой России — За правду" Елены Драпенко на выборах в Госдуму, по округу 6 против Михаила Амосова на выборах в ЗакС и по 5-му — против коммунистки Ирины Ивановой.

 

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