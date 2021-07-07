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Муниципал 12:10

Депутаты МО "Гражданка" обсудят огораживание ДСИ "Зенит" на улице Бутлерова

фото ЗакС политика Депутаты МО "Гражданка" обсудят огораживание ДСИ "Зенит" на улице Бутлерова

Муниципалы, представляющие округ Гражданка, выразили обеспокоенность из-за внезапного появления забора у Дворца спортивных игр "Зенит" на улице Бутлерова. Как пишет депутат Вадим Сафонов, изменение пейзажа испортило облик всей улицы и, кроме того, дальнейшие работы могут помешать беспрепятственному проходу в Пискаревский парк. Он подозревает администрацию учреждения в желании соорудить платную стоянку на месте, где в течение всей 45-летней истории здания ДСИ "Зенит" был свободный проход и проезд.

"Проблема дефицита парковочных мест – одна из самых болезненных для сегодняшней Гражданки, и каждый раз, когда возникает угроза сокращения их количества или перевода общедоступной парковки в платную, это вызывает повышение напряжения в обществе", - отмечает Сафонов.

На ближайшем заседании муниципального совета, назначенного на вечер 7 июля, депутат МО "Гражданка" Георгий Бурман собирается обсудить с коллегами возникшую проблему.

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Гражданка
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Бурман Георгий Владимирович
Сафонов Вадим Константинович
Упоминаемые персоны
Бурман Георгий Владимирович 
Сафонов Вадим Константинович 

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