Депутаты МО "Гражданка" обсудят огораживание ДСИ "Зенит" на улице Бутлерова

Муниципалы, представляющие округ Гражданка, выразили обеспокоенность из-за внезапного появления забора у Дворца спортивных игр "Зенит" на улице Бутлерова. Как пишет депутат Вадим Сафонов, изменение пейзажа испортило облик всей улицы и, кроме того, дальнейшие работы могут помешать беспрепятственному проходу в Пискаревский парк. Он подозревает администрацию учреждения в желании соорудить платную стоянку на месте, где в течение всей 45-летней истории здания ДСИ "Зенит" был свободный проход и проезд.

"Проблема дефицита парковочных мест – одна из самых болезненных для сегодняшней Гражданки, и каждый раз, когда возникает угроза сокращения их количества или перевода общедоступной парковки в платную, это вызывает повышение напряжения в обществе", - отмечает Сафонов.

На ближайшем заседании муниципального совета, назначенного на вечер 7 июля, депутат МО "Гражданка" Георгий Бурман собирается обсудить с коллегами возникшую проблему.