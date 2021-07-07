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Новости 12:14

Горизбирком согласовал избирательные участки в СИЗО и больницах Петербурга

фото ЗакС политика Горизбирком согласовал избирательные участки в СИЗО и больницах Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 7 июля утвердила список избирательных участков в местах временного пребывания граждан. В него вошли 16 учреждений, в которых смогут проголосовать около 13 тысяч граждан.

Больше всего избирателей ожидается в СИЗО №1 и Госпитале для ветеранов войн. По данным Горизбиркома, в следственном изоляторе в Колпино находится более трех тысяч человек, в Госпитале для ветеранов войн — более двух тысяч.

Также смогут проголосовать пациенты Александровской и Мариинской больниц, медицинского университета имени Павлова, Психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, наркологической больницы, городского онкологического диспансера, городских больниц №15, №20 и №73, а также других крупных медицинских учреждений.

Выборы в Госдуму и Заксобрание Петербурга назначены на 19 сентября, голосование проведут в три дня, с 17 по 19 число.

Константин Леньков

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