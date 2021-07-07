"Это вызов обществу": Макаров высказался о скандале с рекламой "ВкусВилла"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал противников рекламы магазина "ВкусВилл" с участием квир-семьи. На брифинге в Мариинском дворце 7 июля спикер ЗакСа, назвал "вызовом обществу" материал, появившийся и позже удалённый с сайта компании.

— У нас абсолютное большинство жителей России поддержали поправки в Конституцию, где чётко расписано, что такое традиционная семья, что такое брак: союз между мужчиной и женщиной. А мы тут начинаем… Продуктовый магазин рекламирует непонятно что. Это что? Это вызов обществу. Подобная реклама ничего не несёт, только разрушение сознания человека, тем более детей, маленького человека, — заявил Макаров.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что под маркой продуктового магазина, по его мнению, пытались прорекламировать "нетрадиционную семью".

— Жёстко за это нужно спрашивать, — призвал Макаров.

Также он поздравил горожан с наступающим Днём Петра и Февроньи и сказал, что эти персонажи были реальными людьми, которые стали святыми, пройдя сложный путь.

Напомним, сеть магазинов полезного питания "ВкусВилл" ранее разместила на своём сайте текст, в котором семьи рассказывали о любимой еде. Среди героев материала оказалась однополая пара девушек. Это вызвало шквал недовольства консервативной общественности, магазин стал получать жалобы и угрозы. Кроме того, об угрозах в свой адрес сообщили героини материала.

Позже "ВкусВилл" удалил статью и извинился перед своими покупателями. Это также вызвало недовольство: многие клиенты посчитали, что "ВкусВилл" пошёл на поводу у гомофобной общественности и поставил в ещё более неудобное положение людей, о которых писал.

Сергей Еремеев