СК возбудил дело после захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени

Управление Следственного комитета по Тюмени возбудило уголовное дело после захвата заложников в отделении Сбербанка, сообщили в СК.

Дело возбуждено по ст. 206 УК РФ (захват заложника). По словам следователей, мужчина 1988 года рождения, захватив отделение на Червишевском тракте, требовал 15 млн рублей. В СК уточнили, что жизни и здоровью заложников сейчас ничто не угрожает.

Инцидент произошел утром 7 июля. Сообщалось, что мужчина угрожал взорвать самодельное взрывное устройство, если ему не выдадут деньги. Он отпустил посетителей, вместе с ним в здании оставались два сотрудника банка. Вскоре злоумышленника задержали. По некоторым данным, он состоит на психиатрическом учете.