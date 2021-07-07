Миронов пообещал не дать украсть ни одного голоса на думских выборах

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, с начала года говорящий о стремлении занять второе место на выборах в Госдуму, допустил также и победу своей обновленной партии. Кроме того, он объяснил рецепт будущего успеха.

"Наш проект "Справедливый наблюдатель" уже показал свою эффективность на выборах мэра в Якутске. Мы не дадим украсть ни один голос", - цитирует политика его пресс-служба.

Наблюдатели от эсеров смогут закрыть все участки, заверил Миронов. По его оценке, власть и единороссы не боятся коммунистов и ЛДПР, в отличие от партии "Справедливая Россия - За правду", способной побороться за победу 19 сентября. Себя и своих единомышленников он называет "могильщиками монополизма" ЕдРа.