           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:51

Путин: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью

фото ЗакС политика Путин: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к главам прокуратур европейских стран, которые собрались на петербургской конференции, рассказал о приоритетных для себя ценностях материях. Глава государства уверяет, что в своей политике старается руководствоваться прежде всего гуманистическими соображениями. По его мнению, пандемия коронавируса высветила важность именно такого подхода.

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И обязанность государства - обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации. В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь", - приводит его слова РИА "Новости".

По оценке Путина, адресаты его обращения, высокопоставленные европейские силовики, стоят на страже интересов общества и государства - "несмотря на различия в полномочиях".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru