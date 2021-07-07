Путин: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к главам прокуратур европейских стран, которые собрались на петербургской конференции, рассказал о приоритетных для себя ценностях материях. Глава государства уверяет, что в своей политике старается руководствоваться прежде всего гуманистическими соображениями. По его мнению, пандемия коронавируса высветила важность именно такого подхода.

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И обязанность государства - обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации. В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь", - приводит его слова РИА "Новости".

По оценке Путина, адресаты его обращения, высокопоставленные европейские силовики, стоят на страже интересов общества и государства - "несмотря на различия в полномочиях".