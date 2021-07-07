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Новости 15:52

Фигуранта дела "Сети"* Бояршинова доставили в колонию в Карелии

фото ЗакС политика Фигуранта дела "Сети"* Бояршинова доставили в колонию в Карелии

Фигуранта дела "Сети"* Юлия Бояршинова доставили в исправительную колонию № 7 в Сегеже, сообщила его жена Яна Сахипова.

В разговоре с с ЗАКС.Ру Сахипова рассказала, что с Бояршиновым в колонии уже встретился в адвокат. Пока он сидит в камере один, три недели он проведет на карантине.

ИК-7 — единственная колония общего режима в Карелии. В 2016 году активист Ильдар Дадин, отбывавший там срок по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ), рассказал о пытках. Следственное управление СК РФ по Карелии отказалось возбудить уголовное дело, но ситуация привела к широкой дискуссии о применении этой статьи.

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд в июне 2020 года признал петербургских фигурантов дела — Бояршинова и Виктора Филинкова — виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и полицейских. Бояршинову также вменили незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Бояршинов приговорен к 5,5 годам колонии, Филинков — к 7 годам. В конце апреля 2021 года апелляционный суд сократил срок Бояршинову до 5 лет 3 месяцев. Еще один петербургский фигурант, Игорь Шишкин, был осужден на 3,5 года колонии. 

Филинков и Шишкин на стадии следствия рассказали о пытках со стороны ФСБ, в том числе электрическим током. Соответствующие следы на их теле заметили члены ОНК. Правозащитники обращались в ФСБ с доводами о применении пыток, но получили ответ, что подтверждений этим сведениям нет. И Филинкову, и Шишкину отказали в возбуждении уголовного дела.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России

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