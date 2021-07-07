Явлинский призвал сторонников Навального не голосовать за "Яблоко"

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский на фоне возникших претензий к итогам предвыборного съезда его партии выступил с заявлением, обращенным к сторонникам несистемного оппозиционера Алексея Навального. Ветеран отечественной политики призвал адресатов своего послания не голосовать на сентябрьских думских выборах за "Яблоко".

"У нас принципиально другая политика. Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашали его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Потому что мы не хотим вас обманывать… Людей, представляющих это направление, мы в наши списки не включаем. Мы же не трамвай по доставке, мы же не такси — подъезжайте и подвезите нас, куда нужно", - произнес демократ в эфире канала "Дождь".

По словам Явлинского, находящийся в колонии и признанный Amnesty International узником совести Навальный проводит "вредную и опасную для страны" политику.

Напомним, что в феврале, вскоре после масштабных несанкционированных акций протеста Явлинский опубликовал большую статью под названием "Без путинизма и популизма", в которой осудил методы политической работы Навального и его сподвижников. Автор, в частности, утверждал, что в протесты их организаторами вовлекаются несовершеннолетние. Статью осудило даже петербургское молодежное крыло "Яблока". В массированной критике статьи петербургский "яблочник" Борис Вишневский увидел признаки травли Явлинского.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру