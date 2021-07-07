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Новости 16:59

Беременные петербурженки стали тяжелее переносить коронавирус

фото ЗакС политика Беременные петербурженки стали тяжелее переносить коронавирус

Петербургские медики рассказали о том, что зараженные коронавирусом беременные женщины стали тяжелее переносить инфекцию, о чем пишет ТАСС. По словам специалиста комитета по здравоохранению Яны Панютиной, речь идет о мультисистемном поражении организма. Более того, у новорожденных в таких случаях тоже стали диагностировать симптомы, характерные для респираторных заболеваний.

"Поражаются многие системы - гинекология, неврология. Поэтому беременная женщина с коронавирусной инфекцией требует большого количества специализированной помощи в виде дополнительных консультантов именно по узким специальностям", - рассказала эксперт.

По данным главного  внештатного специалиста акушера-гинеколога профильного комитета, Виталия Беженаря, с начала пандемии, пришедшегося на весну 2020 года, из примерно двух тысяч беременных женщин, инфицированных COVID-19, родили ребенка 800 петербурженок. Скончались от последствий коронавируса 13 беременных женщин. 

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