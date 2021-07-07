Компании Петербурга с привитыми сотрудниками получат специальный "иммунный" статус

Компании в Петербурге, которые обеспечат вакцинацию от 60% персонала, получат специальный QR-код с иммунным статусом "Вакцинирован", сообщили в Смольном.

Из сообщения следует, что такой QR-код станет для клиентов показателем того, что компания соблюдает "стандарты ведения безопасной деятельности". В Смольном подчеркнули, что возможное ужесточение мер в будущем коснется таких компаний в меньшей степени, чем остальных.

Для того, чтобы получить иммунный статус, предпринимателям нужно в личном кабинете на портале Центра развития и поддержки предпринимательства заполнить дополнительные формы в разделе "QR-код (ы) компании". По итогам модерации, если доля вакцинированых сотрудников составит от 60% и более, организации присвоят статус "Вакцинирован". Этот статус подтверждает наличие коллективного иммунитета с размещением указанной информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду, пояснили чиновники. Процент сотрудников предприятия, получивших "прививочный сертификат" будет определяться в личном кабинете после валидации через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

В Петербурге в последние дни регистрируется по 1,8 – 1,9 тысяч новых случаев заражения COVID-19, и с каждым днем их все больше.