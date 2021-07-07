Дом на улице Блохина в Петербурге признали региональным памятником

КГИОП дополнил реестр региональных историко-культурных памятников "Домом Е.К. Лытиковой", расположенным на Петроградской стороне (улица Блохина, 12А). Это значит, что, как и в 255 других жилых домах-памятниках, в нем будет в скором времени произведен капитальный ремонт за счет средств петербургского бюджета.

"Дом Лытиковой является ярким акцентом, отражающим подход к формированию предметно-пространственной среды начала XX века. Сравнительно небольшое здание выделяется оригинальностью и индивидуальностью форм, колористическим решением и применением натуральных природных материалов, разнообъемностью композиции", - говорится в экспертном заключении.

Здание, построенное в 1905 году, принадлежит стилю и эпохе модерн. До сих пор оно выполняет функцию жилого дома.