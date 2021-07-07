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Новости 17:58

"Гражданская платформа" передала Центризбиркому списки кандидатов в Госдуму

фото ЗакС политика "Гражданская платформа" передала Центризбиркому списки кандидатов в Госдуму

Руководимая Рифатом Шайхутдиновым партия "Гражданская платформа" подала в Центризбирком для заверения списки своих кандидатов, собирающихся выдвигаться в Государственную думу, передает РИА "Новости".

За лидером партии в списке следуют его заместитель Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.

Отметим, что набольшей поддержкой "Гражданская платформа" пользовалась в 2011-2013 годах, когда ее возглавлял мультимиллиардер Михаил Прохоров, баллотировавшийся в тот период на президентский пост. В деятельности партии участвовали Максим Резник и Евгений Ройзман.

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