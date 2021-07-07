Жара в Петербурге побила рекорд 11-летней давности

Жара в Петербурге побила температурный рекорд 2010 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

По словам Колесова, в 17:00 7 июля температура воздуха достигла отметки +31,7 градусов. Рекорд 2010 года в этот день — +31,4 градуса.

В петербургском управлении МЧС напомнили, что жара пока не собирается покидать город, и в ближайшие дни прохладнее не станет. До 12 июля в Петербурге ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха +24 – +28 градусов, что на 7 – 10 градусов выше климатической нормы.

Июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю наблюдения в Петербурге, и июль пока продолжает это начинание. 23 июня в городе зафиксировали максимальную температуру с 1917 года — +35,9 градусов.