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На выходе из спецприемника силовики вновь задержали Марию Алехину

фото ЗакС политика На выходе из спецприемника силовики вновь задержали Марию Алехину

Участница панк-группы Pussy Riot, политическая активистка Мария Алехина, выходя из столичного спецприемника после отбытия административного ареста, снова была задержана. Видеозапись, свидетельствующую об этом, сняла и разместила в соцсетях ее группа поддержки. 

Отметим, что часом ранее стало известно о повторном задержании в Москве другого участника Pussy Riot, Александра Софеева. Также повторно задержаны и находятся в отделе полиции фотограф Дмитрий Воронцов и журналист Андрей Киселев. По словам адвоката Мансура Гильманова, на которого ссылаются "Открытые медиа", его не пускают в участок к подзащитным.

Алехина проходит по так называемому "санитарному делу" о зимних несанкционированных протестах в поддержку преследуемого оппозиционера Алексея Навального. По версии СК, близкие к нему организаторы акций создали угрозу для массового заражения москвичей коронавирусом. Помимо уголовного преследования, Алехина 22 июня стала и фигуранткой административного дела. Тогда активистке, как и ее друзьям, вменили неповиновение представителям власти, что и повлекло за собой административный арест.

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