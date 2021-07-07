На выходе из спецприемника силовики вновь задержали Марию Алехину

Участница панк-группы Pussy Riot, политическая активистка Мария Алехина, выходя из столичного спецприемника после отбытия административного ареста, снова была задержана. Видеозапись, свидетельствующую об этом, сняла и разместила в соцсетях ее группа поддержки.

Отметим, что часом ранее стало известно о повторном задержании в Москве другого участника Pussy Riot, Александра Софеева. Также повторно задержаны и находятся в отделе полиции фотограф Дмитрий Воронцов и журналист Андрей Киселев. По словам адвоката Мансура Гильманова, на которого ссылаются "Открытые медиа", его не пускают в участок к подзащитным.

Алехина проходит по так называемому "санитарному делу" о зимних несанкционированных протестах в поддержку преследуемого оппозиционера Алексея Навального. По версии СК, близкие к нему организаторы акций создали угрозу для массового заражения москвичей коронавирусом. Помимо уголовного преследования, Алехина 22 июня стала и фигуранткой административного дела. Тогда активистке, как и ее друзьям, вменили неповиновение представителям власти, что и повлекло за собой административный арест.