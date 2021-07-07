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Новости 19:22

"Просто фантастика": Яшин сообщил о признании судом законным снятия себя с выборов в МГД

фото ЗакС политика "Просто фантастика": Яшин сообщил о признании судом законным снятия себя с выборов в МГД

Московский политик Илья Яшин, никогда не состоявший в ФБК*, рассказал на своей странице в Facebook о том, что суд подтвердил его причастность к деятельности экстремистской организации. Тем самым суд встал на сторону избиркома, не позволившего ему открыть избирательный счет для участия в довыборах в Мосгордуму.

"В качестве доказательства прокуратура представила скриншоты моего телеграм-канала, где содержатся призывы поддержать ФБК и Штабы Навального. А знаете, что самое смешное? У меня никогда в жизни не было телеграм-канала", - признался оппозиционер.

По словам Яшина, его попытки доказать, что канал в Telegram им не ведется, потерпели неудачу, и общались с ним представители суда насмешливо и издевательски.

"Как мы вообще докатились до такого позорища?", - задается глава муниципального округа "Красносельский" риторическим вопросом.

Отметим, что по округу Яшина в Мосгордуму, где из-за смерти депутата освободилось место, баллотироваться от "Яблока" будет бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков. Яшин обвинял его в сговоре со столичной мэрией.

*Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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