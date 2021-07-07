Эстония высылает российского дипломата в ответ на аналогичную меру

После того, как российский МИД объявил персоной нон-грата эстонского консула в Петербурге Марта Лятте, прибалтийское государство ответило симметричным образом. Эстонское профильное министерство объявило о высылке со своей территории российского дипломата, не вдаваясь в детали и не называя имени. Об этом сообщил начальник эстонского отдела МИД по связям с общественностью Аари Леммик.

По мнению Леммика, преследование его коллеги и соотечественника в Петербурге носило провокативный характер и было лишено каких-либо существенных оснований.

Лятте 6 июля задерживали силами ФСБ, которая, в свою очередь, утверждала, будто бы он был получателем неких секретных сведений от неназванного россиянина.