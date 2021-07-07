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Znak.com раскрыл вероятных попутчиков Сергея Матвиенко по рейсу, из-за которого он судится с турфирмой

фото ЗакС политика Znak.com раскрыл вероятных попутчиков Сергея Матвиенко по рейсу, из-за которого он судится с турфирмой

Издание Znak.com, со ссылкой на собственные источники, поведало, с кем мог планировать свое зимнее путешествие в Иркутск сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Сергей Матвиенко. Последний с марта судится с элитной турфирмой Key Point Club, которая должна была организовать этот полет.

По данным Znak.com, в частный тур вместе с Матвиенко якобы должны были лететь еще девять человек. "В числе предполагаемых пассажиров секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, генеральный директор компании "Евросиб" Дмитрий Никитин, а также бизнесмен и основатель "Детского хосписа" Павел Крупник. Все они собирались в тур вместе со своими супругами", - пишет издание.  

Рейс в итоге был отменен, как пишет СМИ, самим Сергеем Матвиенко. В марте 2021 года сын спикера Совета Федерации подал в Василеостровский районный суд Петербурга иск на турфирму Key Point Club с требованием компенсировать ему стоимость рейса, составляющую 10,6 млн рублей, и выплатить крупную сумму сверху. Директор турфирмы Key Point Club Наталья Костина ранее в интервью со Znak.com предположила, что Матвиенко мог обратиться в суд не по собственной инициативе. Имена пассажиров несостоявшегося рейса до Иркутска Костина разглашать отказалась. 

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