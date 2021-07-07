ЗакС и битва за шашлык

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты парламента Петербурга намерены дать горожанам возможность жарить шашлыки в специально отведенных местах зеленых зон. Самих парков тоже должно стать больше, во всяком случае на Васильевском острове. Соответствующие инициативы ЗакС принял 7 июля. Смольный, в свою очередь, получил возможность увеличивать резервный фонд и давать деньги кинокомпаниям.

После перерыва 7 июля возобновились заседания Заксобрания Петербурга. Хотя обычно в это время депутаты уже отдыхают, в предвыборный год работы оказалось много. Оставлять свои кабинеты в Мариинском дворце парламентарии не намерены как минимум до конца июля.

На очередном заседании менее чем за два часа рассмотрели 27 вопросов. В том числе приняли во втором чтении законопроект о контроле за ГУП, внесенный еще прошлым созывом. Депутаты последовательно отклонили поправки Виктора Ложечко и Виталия Милонова, которые давным-давно не работают в городском парламенте.

Главной темой дня стали шашлыки и мангалы. Единоросс Алексей Макаров представил законопроект, запрещающий штрафовать горожан, устраивающих барбекю-вечеринки в зеленых зонах, но в специально отведенных местах. Депутат рассудил, что раз в парках и так много шашлычников, которые мешают другим и сами рискуют получить штраф, лучше этот вопрос урегулировать - создать специальные зоны, где можно будет легально разжигать огонь и ставить мангалы. Подобные предложения в Мариинском дворце звучали и в 2018, и в 2019 году.

Однако проблема так и осталась актуальной. По словам Макарова, жаровни оборудованы только в 42 зонах отдыха и то, в основном, в Курортном и Кронштадтском районах. Депутат заявил журналистам, что места для шашлыков, по его мнению, должны создать в 500 рекреационных зонах.

В ходе заседания представитель КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, когда эти места "появятся физически". Макаров ответил, что это не компетенция Законодательного собрания. Рассудов не расслышал его ответ.

- Ничего не понятно, Алексей Алексеевич. Что вы говорите? Понимаете, плохая дикция - это есть неуважение к собеседнику. Когда вы хотите, у вас хорошая дикция. Когда не хотите, видимо, у вас она плохая. Вот я не понимаю, что вы говорите, - заметил член КПРФ.

- Знаете, вы задаете такие абсурдные вопросы, что я не понимаю, что у вас в голове, - ответил автор инициативы.

Позже Макаров объяснил журналистам, что сроки и принципы появления зон для шашлыков должны будут урегулировать органы исполнительной власти.

- В случае принятия данного закона необходимо будет вносить изменения в подзаконные акты, правила использования зеленых насаждений на уровне правительства города. И далее комитет по благоустройству такие зоны должен оборудовать. Чтобы это было в следующем году, закон необходимо принимать сейчас, - сказал единоросс.

Идею депутата горячо поддержал его однофамилец, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. По его словам, в настоящее время не дают спокойно отдохнуть рабочему человеку с шашлыками. Задерживают и взрослых, и детей, замеченных у мангалов, поделился спикер:

- Если он в летние месяцы, в жару приходит, чтобы уединиться, там пожарить шашлыки или отдохнуть на природе, к нему сразу подходят и начинается вплоть до привлечения к административной ответственности. Не просто вплоть, а однозначно. Его забирают, детей забирают, взрослых рядом с ним забирают, хотя там нарушений-то особенно не было. Поэтому мы этим законом предлагаем упорядочить это, чтобы были оборудованные места.

С недавних пор беспартийный депутат Алексей Ковалев представил свой законопроект о зеленых зонах на Васильевском острове. В Петербурге у большинства районов норматив обеспеченности зелеными насаждениями - 12 кв. м на человека, но в пяти районах, в том числе Василеостровском - 6 кв. м. Ковалев считает, что эти цифры в свое время "были взяты с потолка" и предлагает увеличить норматив для своих земляков до 10 кв. м.

Соответствующий законопроект он внес еще в 2018 году, однако рассмотрели его только сейчас. Депутат рассказал ЗАКС.Ру, что ранее не просил вносить вопрос в повестку, поскольку обсуждал его в рамках парламентской рабочей группы.

- Была создана рабочая группа комиссии по городскому хозяйству. Она работала в целом по закону о критериях, то есть и критерии обеспеченности и критерии подсчета. Так вот решение по подсчетам приняли, а по обеспеченности не приняли. Это выяснилось только две недели назад, когда закончила работу рабочая группа… Предлагали даже по муниципалитетам разделить этот норматив - тоже не приняли. В итоге все разругались, не пришли ни к какому выводу, но Васильевский остров не должен страдать из-за этого, - сообщил Ковалев.

Депутатский корпус его инициативу поддержал, однако отдельные парламентарии удивлялись, где автор законопроекта собрался найти городскую землю, пригодную для организации зеленых зон. Подобными вопросами Ковалева долго донимал депутат Рассудов. В итоге они повздорили прямо во время заседания. Ковалев припомнил представителю КПРФ девелоперское прошлое и заявил, что тот имеет отношение к застройке Васильевского острова. Рассудов в ответ назвал оппонента "лгуном".

Позже автор законопроекта объяснил журналистам, что, хотя зеленых зон в Василеостровском районе и не станет сразу же резко больше, закон поможет защитить существующие парки и скверы, а также скорректировать градостроительные проекты.

- Мы же не говорим о том, что этот норматив будет достигнут немедленно. Вопрос о том, чтобы иметь возможность, рычаг. Это будет точкой опоры, опираясь на которую можно будет развернуть градостроительные проекты в сторону населения. Хотя бы в суд можно будет идти по этому поводу, а сегодня вообще никаких аргументов нет, - отметил Ковалев.

Смольный получит возможность поддерживать бюджетными деньгами финансово коммерческие кинокомпании из Петербурга. Пока городское правительство имеет право выделять средства только НКО, снимающим фильмы. В депутатском корпусе инициативу о новых полномочиях городского правительства поддержали без особых возражений. Только коммунистка Ольга Ходунова высказала пожелание, чтобы деньги шли не на кино, которое искажает советскую историю. Одним из примеров таких картин она назвала фильм "Сволочи".

- Это не только искажает историю, это извращает души наших детей, - заявила депутат.

В окончательном, третьем чтении одобрен закон, разрешающий увеличить резервный фонд настолько, насколько Смольный считает нужны. Пока он не может быть больше 3% от расходной части бюджета города. Действие этого правила будет отменено сроком до начала 2022 года. Необходимость в этом городские чиновники объяснили непредсказуемостью ситуации с коронавирусом. Фонд - основной источник средств на борьбу с пандемией и лучше, чтобы эти ресурсы всегда были под рукой, считают в Смольном, тем более, что у нынешнего состава ЗакСа впереди каникулы.

Хотя отдыхать и закрывать шестой созыв городского парламента депутаты не торопятся. Изначально ожидалось, что последним может стать заседание 14 июля. Однако его и следующее, 21 июля, ЗакС отменил, взяв перерыв. Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок объяснил это тем, что на подготовку поправок к важным документам нужно время. Таким образом, как минимум до конца второго летнего месяца депутаты останутся на своих местах.













текст: Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников