"Вакцину в раковину сливала": В Калининграде в поликлинике торговали сертификатами о COVID-прививках

Калининградские правоохранители задержали старшего администратора поликлинического отделения городской больницы: женщина торговала сертификатами о прививках от COVID-19, сливая вакцину в канализацию.

"Неофициальные услуги оказывала: людям проводила вакцинацию без уколов. Вакцину в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы. Вознаграждение люди за это мне давали - кто полторы, кто две тысячи", - призналась задержанная в видео, которое ретранслировал телеканал "Вести Калининград".

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа). Перед раскрытием работница медучреждения успела выдать сертификаты не менее чем 20 гражданам. Расследованием обстоятельств произошедшего займётся СК по региону.

Напомним, что в Петербурге также возбуждено не менее трёх дел о продаже поддельных COVID-справок.