Звезда фильма "Москва слезам не верит", супруга режиссёра Владимира Меньшова выписалась из больницы

Звезда оскароносного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" Вера Алентова, приходящаяся режиссёру женой, выписалась из больницы после ранее перенесённого коронавируса. Днём ранее СМИ писали о том, что её поместили в реанимацию, однако информация не подтвердилась.

Сам Меньшов подхватил COVID-19 незадолго после Парада Победы 9 мая. Сначала болезнь протекала легко, но в конце июня режиссёру резко стало хуже. Уже в больнице у него выявили вирусную пневмонию и дыхательную недостаточность третьей степени.

5 июля Владимир Меньшов скончался.

8 июля его похоронят на столичном Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым. РИА "Новости" пишет, что Алентова присутствует на траурном событии.