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Новости 11:06

Прославившийся прогулами заседаний экс-депутат Салаев снова заявился в ЗакС

фото ЗакС политика Прославившийся прогулами заседаний экс-депутат Салаев снова заявился в ЗакС

Депутат четвертого и пятого созывов Законодательного собрания Петербурга Александр Салаев подал документы для участия в выборах в городской парламент по округу № 15 (территория Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов).

На выборы кандидат идет самовыдвиженцем. Он указал, что проживает в поселке Понтонном и работает финансовым консультантом в универсаме "Диана". 

Свое прошлое депутатство Салаев, бывший членом фракции "Единая Россия", закончил досрочно. Он написал заявление о сложении полномочий в 2013 году, менее чем через два года с начала работы созыва. До этого Салаев систематически пропускал заседания, получив прозвище "депутат-прогульщик". Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснял неявку коллеги отпусками. 

"Единую Россию" в округе № 15 будет представлять руководитель ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь. Кандидатом от ЛДПР стал председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Максим Яковлев. "Яблоко" выставило хирурга Алеся Карпенко. О других кандидатах можно узнать на карте округов ЗАКС.Ру.

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