Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в день памяти Петра и Февронии Муромских.

Беглов напомнил, что в этот день вручают награды парам, которые отмечают юбилеи супружеской жизни: 25, 50 или 60 лет.Он заявил, что в России "многое делается для укрепления института семьи, улучшения демографической ситуации", и поддержка семей с детьми - "один из приоритетов" Смольного. По данным Беглова, в Петербурге живет около 50 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 155 тысяч детей.

Губернатор заявил, что семья - это "большая ответственность друг перед другом и, конечно, огромное счастье", и "трудолюбивые, честные" семьи "составляют основу нашего общества и государства". Он пожелал всем "огромного счастья, крепкого здоровья и радости на долгие годы".

Макаров, в свою очередь, заявил, что семья в России "всегда считалась незыблемой нравственной ценностью". По его словам, она и теперь продолжает "выполнять свою фундаментальную миссию", связывая опыт поколений и "оставаясь источником радости, а также прибежищем и заступницей в любых, даже в самых непростых ситуациях". Он отметил, что в Петербурге вопрос поддержки семьи "традиционно находятся на особом контроле", и пожелал "крепкого здоровья, благополучия и успехов".