На экс-замдиректора ФСИН Максименко завели новое дело о взятке

В отношении бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко возбудили новое уголовное дело - о получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Кадрию Хазину.

По словам Хазиной, новое дело завели по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этому делу, как и по первому, Максименко вину не признает. Адвокат настаивает, что следствие не предоставило убедительных доказательств ни по одному из эпизодов, и "дела Максименко шиты белыми нитками".

Максименко арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт нескольких объектов ФСИН. Подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий Максименко оценили в более чем 189 млн рублей.

Максименко покинул пост замдиректора ФСИН в марте 2020 года. Его отставку связывали с приходом нового директора Александра Калашникова. Перед увольнением Максименко заявлял, что больше не будет от лица ведомства давать какие-либо комментарии СМИ, поскольку за поступки своих коллег ему иногда "хочется со стыда под землю провалиться".