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Новости 12:24

"Коммунисты России" исправили найденные ЦИК недочеты в документах на выборы в Госдуму

фото ЗакС политика "Коммунисты России" исправили найденные ЦИК недочеты в документах на выборы в Госдуму

Партия "Коммунисты России" внесла нужные исправления и передала в ЦИК недостающие документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму, передает РИА "Новости".

По словам зампреда ЦК партии Сергея Малинковича, в недочетах "сыграл человеческий фактор".

"Мы полностью разделяем позицию ЦИК по этому вопросу. Некоторые несоответствия действительно были, поэтому мы в сжатые сроки смогли их исправить", — сказал он.

В ЦИК подтвердили, что приняли документы, и отметили, что на их заверение уйдет семь дней. В списке "Коммунистов России" — 400 человек во главе с председателем ЦК партии Максимом Сурайкиным, его заместителями Русланом Хугаевым, Ильей Ульяновым, Малинковичем и Ярославом Сидоровым.

Ранее ЦИК нашел ряд недостатков и недостающих сведений в документах "Коммунистов России". Партии дали время для исправлений до вечера 7 июля. 

 

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Упоминаемые персоны
Малинкович Сергей Александрович 

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