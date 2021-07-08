Станцию метро "Чернышевская" закроют на вход и выход 10 июля

На станцию петербургского метрополитена "Чернышевская" нельзя будет ни попасть, ни выйти с неё, начиная с 21:00 в грядущую субботу, 10 июля, оповестили в пресс-службе городской подземки.

Платформа будет недоступна для пассажиров ввиду проводимых работ по исследованию ветровых нагрузок на витражи наземного вестибюля. Данная деятельность необходима для последующего проектирования витражей на других станциях метро.

Поезда будут миновать "Чернышевскую" без остановок.

Напомним, что с 6 июля по 6 сентября от петербуржцев вновь закрыли станцию "Петроградская" в утренние часы.