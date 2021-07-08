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Новости 12:53

Минздрав Финляндии насчитал почти 500 случаев COVID-19 у вернувшихся из Петербурга болельщиков

фото ЗакС политика Минздрав Финляндии насчитал почти 500 случаев COVID-19 у вернувшихся из Петербурга болельщиков

Министерство здравоохранение Финляндии заявило, что среди болельщиков, побывавших на матчах чемпионата Европы по футболу в Петербурге, зарегистрирован 481 случай заражения коронавируса, передает "Фонтанка.ру".

Среди этих случаев 165 — повторное заражение. У некоторых из заболевших обнаружили индийский штамм коронавируса. В ведомстве отметили, что в период с 21 июня по 27 июня почти 40 % всех заражений в Финляндии пришлись на фанатов, вернувшихся в страну, затем эта доля начала постепенно снижаться.

Ранее финский минздрав отчитывался о заражении порядка 400 болельщиков. Всего на матчах в России, по данным ведомства, побывали более 4,5 тысяч финнов. В оргкомитете российской части Евро-2020 заявляли, что УЕФА не высказывал претензий по этому поводу.

 

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