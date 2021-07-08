ЦИК разрешит избирателям сменить способ голосования за три дня до выборов в Госдуму

Избиратели, которые выбрали дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму, смогут изменить этот способ на традиционный за три дня до процедуры, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

По словам Памфиловой, это делается "для того, чтобы исключить дублирование, двойные голосования", и ЦИК ожидает "провокаций довольно много".

"Мы даем возможность тем людям, которые записались на электронное голосование, передумать за три дня. За три дня до начала голосования он может изменить свое решение, переписаться и проголосовать традиционно", — сказала Памфилова в ходе заседания с общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве.

По словам главы ЦИК, эти три дня требуются комиссии, чтобы "отследить процедуру, проверить" и изменить списки по способам голосования. Она добавила, что у избирателя должна быть возможности дойти "до родного избирательного участка, и ему там должна быть предоставлена возможность" проголосовать дистанционно с помощью компьютера.

Электронное голосование на выборах в Госдуму будет доступно в Москве, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.