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В МЧС предупредили петербуржцев о грозе, дожде и ветре 9 июля

фото ЗакС политика В МЧС предупредили петербуржцев о грозе, дожде и ветре 9 июля

Управление МЧС по Петербургу предупредило, что в городе 9 июля ожидаются грозы с порывистым ветром.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, гроза с кратковременным дождем придет в Петербург во второй половине дня и будет сопровождаться порывистым ветром. Воздух 9 июля прогреется до +33 градусов. 

Лето 2021 года в Петербурге пока изо дня в день бьет температурные рекорды. Минувший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений в городе, июль пока не отстает: до 12 числа будет теплее климатической нормы на 7 – 10 градусов. Накануне, 7 июля, температура достигла отметки +31,7 градусов, обновив рекорд 2010 года. 

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