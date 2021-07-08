           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:59

Власти Карелии скорректировали правила въезда в республику

фото ЗакС политика Власти Карелии скорректировали правила въезда в республику

Власти Карелии внести коррективы в антивирусное постановление, уточнив в нём список документов, которые придёт захватить с собой туристам, въезжающим в регион.

Так, гостям республики при заселении в гостиницы, хостелы или туристические базы следует предъявить сертификат о пройденной вакцинации либо справку о перенесённом заболевании - в случае, если с момента выздоровления прошло не более полугода. ПЦР-тесты на коронавирус также остаются действительными, но только если результаты сделаны 72 часа назад.

Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет тоже понадобится иметь COVID-тест со знаком "-", либо предъявить документ о перенесённом в течение полугода ковиде.

В то же время в населённых пунктах Карелии, где свыше 60% жителей прошли вакцинацию либо переболели коронавирусом, обозначенные ограничения могут не применяться.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru