Власти Карелии скорректировали правила въезда в республику

Власти Карелии внести коррективы в антивирусное постановление, уточнив в нём список документов, которые придёт захватить с собой туристам, въезжающим в регион.

Так, гостям республики при заселении в гостиницы, хостелы или туристические базы следует предъявить сертификат о пройденной вакцинации либо справку о перенесённом заболевании - в случае, если с момента выздоровления прошло не более полугода. ПЦР-тесты на коронавирус также остаются действительными, но только если результаты сделаны 72 часа назад.

Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет тоже понадобится иметь COVID-тест со знаком "-", либо предъявить документ о перенесённом в течение полугода ковиде.

В то же время в населённых пунктах Карелии, где свыше 60% жителей прошли вакцинацию либо переболели коронавирусом, обозначенные ограничения могут не применяться.