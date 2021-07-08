Прокуратура не сочла нарушением финансирование псковского губернатора иноагентом Камалягиным

Прокуратура не увидела оснований для реакции на обращение члена "Яблока" в Челябинске Тимофея Безуглого, который просил проверить губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из-за получения им ста рублей от Дениса Камалягина*, признанного иноагентом, сообщается в группе отделения "Яблока".

В опубликованном ответе псковской прокуратуры указано, что "нарушения действующего законодательства не выявлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется".

Безуглый направил обращение в Генпрокуратуру после того, как Камалягин перевел на личный счет Ведерникова 100 рублей: он настаивал, что, по закону об иноагентах, этот платеж можно считать финансированием политической деятельности губернатора.

Камалягин, главный редактор "Псковской губернии", оказался в числе первых физлиц, которых Минюст в конце 2020 года внес в реестр СМИ-иноагентов. После этого он в порядке эксперимента перевел 100 рублей Ведерникову и небольшие суммы главе администрации Пскова Александру Братчикову и депутату Госдумы Александру Козловскому, чтобы проверить, будет ли такой перевод считаться финансированием из иностранного источника.

В июле стало известно, что на Камалягина из-за этого написали заявление в полицию с требованием возбудить дело о взятке.

*Минюст внес Дениса Камалягина в реестр СМИ-иностранных агентов