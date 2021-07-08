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Бывший топ-менеджер Ротенберга стал главой компании, владеющей "дворцом Путина"

фото ЗакС политика Бывший топ-менеджер Ротенберга стал главой компании, владеющей "дворцом Путина"

У контролирующего строительство резиденции на мысе Идокопас под Геленджиком АО "Бином" появился новый глава: им стал один из бывших топ-менеджеров структур бизнесмена Аркадия Ротенберга Сергей Гужелев, пишут "Открытые медиа", обнаружившие данную информацию в едином реестре юрлиц.

"Биному" принадлежит 100% в ООО "Комплекс": на общество записан и сам особняк, и земли, на которых он стоит.

В разговоре с ОМ Гужелев не стал отрицать, что руководит возведением апарт-отеля под Геленджиком.

"Пока занимаемся только строительством, а о дальнейших планах по нашей жизни сложно что-то говорить", - прокомментировал он свои обязанности на новом посту.

"Дворцом Путина" резиденцию назвал политик Алексей Навальный, выпустивший в начале 2021 года соответствующе расследование.

Впоследствии Кремль и сам президент России официально заявляли, что ни ему, ни родственникам главы государства подобный объект не принадлежит.

В конце января свое изыскание о "дворце" опубликовала "Медуза"*: в материале говорилось, что Путин как минимум четыре раза бывал на стройке.

На фоне резонансного обсуждения государственные телеканалы выпустили репортаж, в котором утверждалось, что объект – недостроенный апарт-отель, а не связанная с Путиным недвижимость. Вскоре владельцем "дворца" объявил себя Аркадий Ротенберг, считающийся близким другом главы государства. 

"*Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России

Фото: скриншот с YouTube-канала Алексея Навального

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