Беглов: Петербуржцы столкнулись с более агрессивным и активно распространяющимся штаммом

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил о том, что во вверенный ему город пришёл более агрессивный штамм COVID-19, спастись от которого поможет только своевременная вакцинация.

"Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких", - призвал губернатор.

Напомним, что индийский штамм "Дельта" быстрее остальных приводит к тяжелому течению болезни, при этом переболевшие "классическим" коронавирусом или привившиеся от него переносят его в более лёгкой форме.

Добавим также, что в ряде петербургских ТЦ уже не первый день можно наблюдать огромные очереди из желающих вакцинироваться. Часто долгое ожидание приводит к возникновению конфликтных ситуаций.