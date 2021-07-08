Путин отменил указ о запрете чартерных рейсов на курорты Египта

Президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года, запрещавшего полеты российских авиакомпаний на курорты Египта, документ опубликован на портале правовой информации.

Возобновление чартерных рейсов в Египте было анонсировано в апреле 2021 года. В том числе, оно коснется таких популярных курортов, как Хургада и Шарм-эш-Шейх. Также Путин отменил рекомендацию турфирмам не продавать туры на курорты Египта.

Напомним, в указе 2015 года было прописано, что российские авиакомпании могут выполнять только регулярные рейсы в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Это случилось после того, как над Синайским полуостровом в результате теракта потерпел крушение самолет "Когалымавиа". В результате катастрофы погибли 224 человека.