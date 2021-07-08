Суд оштрафовал ФЗПГ* и его экс-директора на 400 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Петербурга 8 июля рассмотрел два административных дела в отношении некоммерческой организации "Фонда защиты прав граждан"* и ее экс-директора Ольги Гусевой. Суд оштрафовал ФЗПГ на 300 тысяч рублей, а Гусеву на 100 тысяч рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд признал организацию и ее бывшего руководителя виновными в осуществлении деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, без представления в регистрирующий орган заявления о включении в реестр НКО-иноагентов (ст.19.34 ч.1 КоАП).

ФЗПГ был создан в мае 2019 года и позиционировался как новое юридическое лицо для ведения финансовой деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"** (***), на который был наложен штраф в размере 29 млн рублей по иску от компании "Московский Школьник". Министерство юстиций включило ФЗПГ*** в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента 25 декабря 2020 года.

* Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

** Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

*** Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

Константин Леньков