"Доказать людям, что им никто ничего не должен": Ростовский единоросс - о своём политическом "предназначении"

Депутат нынешнего созыва городской думы Ростова-на-Дону, представляющий фракцию "Единая Россия", Сергей Смирнов поведал своим избирателям о собственных представлениях о политике. Соображения парламентария отображены в разделе "сторис" в его Instagram. Первыми о высказываниях единоросса рассказали в издании "Блокнот".

У Смирнова спросили, какие он имеет политические интересы. Ответ ошарашил пользователей соцсети: "Донесение до народа российского факта, что вам никто ничего не должен".

Следует заметить, что он тут же поправился, что для того, чтобы "в стране что-то происходило, мало писать об этом в соцсетях - желательно что-то сделать самому". В то же время сам единоросс свою роль в жизни людей уточнять не стал.

Смирнову 37 лет, в политику он пришёл в 2017 году. В ростовской гордуме он входит в комиссию по бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности. Ранее он принимал участие в думских праймериз ЕР, но в список кандидатов не попал.

Локальные ростовские СМИ писали о том, что Смирнова якобы подозревают в неуплате налогов на 24 млн рублей. Своё уголовное преследование он опровергал, не скрывая при этом, что судится с налоговой.