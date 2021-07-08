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Новости 17:45

Депутата Госдумы Бурнашова задержали в Перми по подозрению в пьяном вождении

фото ЗакС политика Депутата Госдумы Бурнашова задержали в Перми по подозрению в пьяном вождении

Сотрудники ГИБДД задержали в Перми депутата Госдумы Алексея Бурнашова, который, пишут "Новости Перми".

По данным издания, депутата на "Мерседесе" задержали в районе Коммунального моста за нарушение правил общественного движения. "Коммерсантъ" пишет, что у инспекторов возникло подозрение, что Бурнашов был за рулем в нетрезвом состоянии. Его попросили его пройти медосвидетельствование, после этого депутат начал оскорблять и ударил одного из них, утверждают источники. После этого Бурнашова задержали. 

Глава пермского отделения "Единой России" Вячеслав Григорьев заявил, что, по имеющейся информации, Бурнашова задержали "с признаками опьянения", и в отделении партии "дают жёсткую оценку такому поведению".

"Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он - депутат федерального парламента и член фракции "Единая Россия". И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", - заявил Григорьев.

Бурнашов был избран по одномандатному округу в 2016 году от "Единой России", до этого он был депутатом заксобрания и Пермской гордумы. Он участвовал в праймериз в преддверии выборов в 2021 году, но уступил сопернику Роману Водянову. После этого Бурнашов намеревался все равно участвовать в выборах, но в списках кандидатов от других партий его пока нет.

 

фото: duma.gov.ru

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