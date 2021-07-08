"Неповинующуюся" полиции Марию Алёхину вновь отправили на 15 суток в спецприёмник

Участницу панк-банды Pussy Riot Марию Алёхину снова отправили на 15 суток в спецприёмник, инкриминировав ей административную статью о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), передают "Открытые медиа", ссылаясь на адвоката "ОВД-Инфо" Александра Альдаева.

В протоколе указано, что девушка использовала нецензурные выражения в отношении полицейских, что привело к её задержанию, случившемуся накануне, 7 июля, сразу после того, как она отбыла административный арест по той же статье.

В рапорте о задержании указано, что к освободившейся Алёхиной сначала подошли силовики - якобы для дачи объяснений. Она отказалась, в связи с чем её "повязали".

"В действительности её задержали на выходе из московского спецприёмника, где она отбыла 15 суток. На видео слышно, что Алёхина успела только поблагодарить встречавших её друзей", - отчитались о реалиях в ОМ.

По информации издания, автозак дежурит и у подруги Алёхиной, также освободившейся 7 июля, столичного мундепа Люси Штейн.