           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 8 июля, 18:58

ЕСПЧ присудил экс-майору Евсюкову компенсацию за слишком далекую от семьи колонию

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил экс-майору Евсюкову компенсацию за слишком далекую от семьи колонию

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию в 6 тысяч евро бывшему майору полиции Денису Евсюкову и его родственникам, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд пришел к выводу, что в отношении Евсюкова была нарушена ст. 8 Конвенции о защите прав человека (право на уважение частной жизни). Евсюков подавал жалобу на то, что его отправили для отбытия наказания в колонию, которая была слишком далеко от места проживания его родителей. 

В 2016 году ЕСПЧ также присудил компенсации пострадавшим от действий Евсюкова на общую сумму 38 тысяч евро.

27 апреля 2009 года Евсюков, экс-начальник ОВД "Царицыно", в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в московском супермаркете "Остров". В итоге погибли водитель Сергей Евтеев, который подвез майора к магазину, кассирша Эльмира Турдаева, также Евсюков открыл стрельбу по посетителям. 

В 2010 году Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению, признав виновным в двух убийствах и 22 покушениях на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru