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Новости 8 июля, 18:59

Михайловский театр обновил рекорд по суточной вакцинации работников культуры

фото ЗакС политика Михайловский театр обновил рекорд по суточной вакцинации работников культуры

За последние 24 часа в петербургском Михайловском театре от коронавируса привились 202 работника культуры, оповестили в соответствующем комитете Смольного.

Мобильный пункт вакцинации в учреждении открылся ещё в феврале: за всё время работы в нём сделали "антивирусные" уколы порядка 1300 сотрудников отрасли, таким образом, общая иммунизация сфера на сегодняшний день составляет 55%.

Напомним, что всего в Петербурге был преодолён порог в 1 млн вакцинированных, из которых 741 456 жителей Северной столицы полностью завершили курс.

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