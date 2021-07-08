           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 8 июля, 19:26

В Елизаветинской больнице начался пожар

фото ЗакС политика В Елизаветинской больнице начался пожар

В Елизаветинской больнице на улице Вавиловых вспыхнул пожар, пациентов эвакуируют, пишут 78.ru и ТАСС.

"Фонтанка.ру" сообщает, что в экстренные службы поступила информация о пожаре в медучреждении Калининского района. По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете компьютерной томографии.

14 пациентов и медперсонал эвакуировали, сообщается, что пострадавших нет. Пациента, который был в тяжелом состоянии, забрал реанимобиль.

Обновлено 19:40 РИА "Новости" со ссылкой на МЧС сообщает, что обгорела обмотка вентиляционных труб в подсобном помещении приемного покоя. Площадь пожара составила 3 кв. м., возгорание уже потушили.

Елизаветинская больница сейчас - единственный многопрофильный стационар на севере Петербурга, ее не перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru