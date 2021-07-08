В Елизаветинской больнице начался пожар

В Елизаветинской больнице на улице Вавиловых вспыхнул пожар, пациентов эвакуируют, пишут 78.ru и ТАСС.

"Фонтанка.ру" сообщает, что в экстренные службы поступила информация о пожаре в медучреждении Калининского района. По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете компьютерной томографии.

14 пациентов и медперсонал эвакуировали, сообщается, что пострадавших нет. Пациента, который был в тяжелом состоянии, забрал реанимобиль.

Обновлено 19:40 РИА "Новости" со ссылкой на МЧС сообщает, что обгорела обмотка вентиляционных труб в подсобном помещении приемного покоя. Площадь пожара составила 3 кв. м., возгорание уже потушили.

Елизаветинская больница сейчас - единственный многопрофильный стационар на севере Петербурга, ее не перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом.