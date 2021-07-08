Суд в Ростове-на-Дону прекратил дело подростка о призывах к массовым беспорядкам накануне протестов 23 января

Ленинский суд Ростова-на-Дону прекратил дело в отношении 17-летнего подростка о призывах к массовым беспорядкам, сообщается на сайте суда.

Суд решил прекратить дело, назначив подростку судебный штраф в 30 тысяч рублей.

Дело на молодого человека завели накануне акции протеста 23 января по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам), передавала "Медиазона". Поводом для этого стали посты и видео во "ВКонтакте". Следователи усмотрели в этих материалах "призывы к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами".

23 января в ряде городов России прошли крупные протестные акции в поддержку Алексея Навального. Это случилось после того, как политика арестовали: ФСИН добивалась замены его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что Навальный, проходя реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался в службе.