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Новости 8 июля, 20:31

Лисовец заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге

фото ЗакС политика Лисовец заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что город прошел пик заболеваемости коронавирусом, и число госпитализаций снижается.

"Пик пандемии в Санкт-Петербурге пройден", — сказал Лисовец.

По словам чиновника, сейчас в городе ежедневно госпитализируют менее 800 пациентов с COVID-19, на пике это число превышало тысячу. Лисовец рассказал, что в стационарах города свободны более тысячи коек, — 10% от развернутого фонда — и еще 2,5 тысячи мест есть в запасе.

В Петербурге в последние дни регистрируется по 1,8 – 1,9 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

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