Ройзману оставили в силе штраф за участие в "нежелательном" форуме "Муниципальная Россия"

Октябрьский райсуд Екатеринбурга оставил в силе решение предыдущей инстанции, назначившей Евгению Ройзману штраф в размере 5 тысяч рублей за участие в форуме "Муниципальная Россия", передаёт Znak.com, ссылаясь на полученную от его адвоката Юлии Федотовой информацию.

Ранее политику инкриминировали ст. 20.33 (Участие в деятельности нежелательной организации).

Федотова намерена обжаловать решение в ЕСПЧ: она уточнила, что суд даже не смог конкретизировать, в чём повинен Ройзман.

Организованный "Объединенными демократами" форум "Муниципальная Россия" должен был состояться в Москве 13 марта. Он объединил нелояльных "Единой России" депутатов местных советов и региональных парламентов из различных регионов страны. Мероприятие продлилось только полчаса, после чего почти всех его участников задержали полицейские.