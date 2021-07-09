Роспотребнадзор: В РФ надо привить всё население, чтобы стать самой передовой в борьбе с пандемией страной

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уверена: для того, чтобы стать самой передовой страной в мире в плане борьбы с эпидемией коронавируса, следует оперативно привить от инфекции всех россиян.

"Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой", - цитирует РИА "Новости" изречение главного санитарного врача РФ.

Напомним, что днём ранее в Петербурге был преодолён порог в 1 млн вакцинированных, из которых 741 456 жителей Северной столицы полностью завершили курс.