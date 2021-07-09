Смольный начал искать подрядчика для ликвидации свалки в Шушарах

Подведомственный Смольному ГУДП "Центр" разместил на портале госзакупок два тендера на поиск ликвидатора крупной свалки в Шушарах.

Первую часть работ петербургские власти оценили в 172,4 млн рублей: подрядчик должен будет разобрать завалы между Софийской улицей и Автозаводским проездом.

Второй тендер оценён в 148 млн рублей, исполнителя определят 29 июля.

Часть заказа на сумму 24,4 млн рублей уже взяло на себя ООО "Омега", обязавшееся вывезти мусор в пункты приёма отходов до конца июля.

Напомним, жители Шушар годами добиваются улучшения благоустройства своей территории и регулярно напоминают чиновникам об их обещаниях. Одним из установленных ими арт-объектов стал "Колумбарий шушарских надежд": инсталляция с перечислением упреков в адрес Смольного. Ликвидация свалок среди них тоже фигурировала.