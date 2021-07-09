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Новости 11:59

"Невский экологический оператор" разберёт мусор на территории "Завода МПБО"

фото ЗакС политика "Невский экологический оператор" разберёт мусор на территории "Завода МПБО"

Многолетнюю свалку несанкционированного мусора на "Заводе МПБО", расположенном на Волхонском шоссе, ликвидирует "Невский экологический оператор", взявший в аренду производственный комплекс для последующей его трансформации в предприятие по обработке и обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов, пишет "Петербургский дневник".

Оператор арендовал производственные линии, здания, объекты вспомогательной инфраструктуры.

В дальнейшем компания планирует возвести на территории завода современный комплекс по переработке мусора.

Добавим, ранее сегодня стало известно, что Смольный наконец начал искать подрядчика для ликвидации свалки в Шушарах.

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