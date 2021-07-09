Петербург получил новую поставку "Спутника V"

Новая партия отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в распоряжение петербургских властей, о чем сообщила пресс-служба Смольного. На главную базу привезли 119,4 тысячи доз препарата. В связи с этим губернатор Александр Беглов в очередной раз призвал петербуржцев дойти до прививочного пункта, которых в городе имеется более сотни.

"Вакцина регулярно поступает в город. Уже больше миллиона петербуржцев привились первым компонентом. Только массовой вакцинацией можно победить новый, агрессивный штамм коронавируса", - настаивает Беглов.

По последним подсчетам, город располагает 228,4 тысячами доз вакцины. Из 1 млн 20 тысяч привившихся с начала пандемии петербуржцев более 741 тысячи граждан получили две инъекции.