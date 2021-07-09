Екатеринбургская епархия ожидает выхода людей на крестный ход вопреки запрету

Администрация Свердловской области запретила проводить в центре Екатеринбурга трациционный крестный ход в годовщину расстрела семьи последнего российского императора Николая II. Тем не менее, представители екатеринбургской епархии предвещают массовый выход людей на мероприятие, несмотря на его несанкционированный статус.

"Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых "мероприятий" и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути - это очевидность", - написал в своем Telegram-канале митрополит Евгений (Кульберг).

Более того, глава региональной епархии пообещал лично выйти на крестный ход через неделю. В защиту своей позиции он отметил, что, по его мнению, во время эпидемии "не может быть идеальных решений". Решение того или иного верующего гражданина в таких случаях, по словам Евгения, зависит от его ответственности и "дерзновения".

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру